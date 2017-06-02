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Источник: российские каналы заплатят $ 35-40 млн за права на показ ЧМ-2018

2 июня 2017, пятница. 15:43. Бизнес

Российские телеканалы заплатят за показ Кубка конфедераций $ 3,5 млн, а за трансляции матчей чемпионата мира — около $ 35-40 млн.

«За показ Кубка конфедераций телеканалы заплатят $ 3,5 млн. Что касается чемпионата мира, то сейчас обсуждается финальная сумма. Она будет в тех рамках, которые предложил конгломерат российских ТВ-компаний (Первый канал, ВГТРК, „Матч“), — $ 35-40 млн», — цитирует ТАСС источник.

Сегодня генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что с ФИФА была достигнута договорённость о показе матчей Кубка конфедераций.

Канделаки: достигнуто соглашение с ФИФА о трансляциях матчей КК-2017 и ЧМ-2018
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Кубок конфедераций Телетрансляции ЧМ-2018
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