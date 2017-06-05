Американская компания McDonalds стала спонсором футбольного клуба «Динамо-Минск», сообщает официальный сайт клуба из Беларуси.

«Нам очень приятно осознавать, что в легендарной истории минского «Динамо» появился – я надеюсь, надолго – такой партнёр с мировым именем. Для нашего клуба, отмечающего в этом году 90-летие, заключение спонсорского соглашения с этой компанией действительно знаменательное событие. Два ярких бренда объединяются, чтобы приносить друг другу пользу», – прокомментировал подписание соглашения коммерческий директор «Динамо-Минск» Сергей Перников.

«Город Минск неотделим от футбольного «Динамо». Столицу Беларуси тоже уже невозможно представить без наших ресторанов, для многих компания стала значимой частью социальной и общественной жизни. Уверены, что сотрудничество с «Динамо-Минск» позволит увеличить медийное присутствие нашей компании в спортивной сфере. Но ещё важнее, что спонсорская финансовая поддержка будет направлена на развитие детского футбола в «Динамо-Минск». Убеждены, что это будет способствовать прогрессу динамовских юниоров», – сообщил заместитель директора по маркетингу и связям с общественностью представительства McDonalds в Беларуси Владислав Рыжиков.

Отмечается, что McDonalds в Беларуси является официальным партнёром Национального олимпийского комитета, долгое время плодотворно сотрудничал с федерацией хоккея страны, а в мае 2014 года компания выступила официальным спонсором чемпионата мира по хоккею в Минске.