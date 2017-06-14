Геннадий Орлов стал президентом Ассоциации спортивных комментаторов России

20 июня в Москве, в Инновационном центре Олимпийского комитета России, состоится пресс-конференция учредителей Российской ассоциации спортивных комментаторов, которая будет посвящена созданию данной организации и началу её деятельности.

В мероприятии примет участие телекомментатор Геннадий Орлов, который стал президентом организации. Генеральным директором Ассоциации спортивных комментаторов России стал Алексей Ефимов, а Владимир Стогниенко, Виктор Гусев, Олег Жолобов и Константин Выборнов – члены президиума организации.