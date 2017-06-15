«Зенит» начал сотрудничество с сетью круглосуточной доставки еды

Сеть круглосуточной доставки еды Ollis Club стала новым партнёром футбольного клуба «Зенит». В рамках сотрудничества болельщики сине-бело-голубых и клиенты Ollis Club получат возможность выигрывать подарки от «Зенита», участвовать в эксклюзивных акциях с игроками команды и пользоваться специальными предложениями перед матчами любимой команды.

«Для нас это большая честь, но при этом и огромная ответственность. Наша компания давно, уже более 13 лет, известна на рынке Санкт-Петербурга, но поддержка спортивной команды – для нас это первый опыт и событие, значимость которого невозможно переоценить. Мы выражаем искреннюю признательность руководству футбольного клуба «Зенит» за оказанное доверие и обязуемся соответствовать высокому статусу партнёра», — сказал генеральный директор Ollis Club Андрей Ванслов.