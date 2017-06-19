Агенты по всему миру с 2013 по 2016 год заработали на трансферах $ 1,1 млрд

Итальянское издание Gazzetta dello Sport опубликовало данные о доходах футбольных агентов с 2013 по 2016 год.

Согласно исследованию, посредники по всему миру заработали в общей сложности $ 1,1 млрд. При этом только итальянские клубы заплатили агентам $ 256 млн. Источник привёл в пример трансфер Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн. Агент француза Мино Райола заработал на переходе футболиста € 31 млн.

Отметим, что с 1 января по 31 декабря 2016 года клубы Серии А заплатили агентам € 193,3 млн.