«Зенит» продаёт абонементы и на стадион «Санкт-Петербург», и на «Петровский»

Поступившие в продажу абонементы «Зенита» на первый круг следующего сезона дают право прохода и на стадион «Санкт-Петербург», и на «Петровский».

Вопреки появившемуся ранее объявлению на официальном сайте питерской команды о продаже абонементов только на стадион «Санкт-Петербург», в новом сезоне клуб планирует провести несколько домашних матчей на «Петровском». Скорее всего, это будет первая домашняя игра, а также матчи, которые придутся на подготовку к домашнему чемпионату мира—2018, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе сине-бело-голубых.



В минувшем сезоне «Зенит» провёл на стадионе «Санкт-Петербург» два матча. Клуб должен был сыграть три, но из-за неудовлетворительного состояния газона матч с «Краснодаром» был перенесён на «Петровский».