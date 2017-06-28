Бюджет заявочной кампании России на проведение ЧМ-2018 составил 788 млн рублей

На выдвижение заявки на проведение ЧМ-2018 Россия потратила 788 млн рублей, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Из доклада экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии следует, что 434 миллиона рублей российский оргкомитет получил в виде пожертвований от спонсоров, ещё 350 миллионов были выделены из федерального бюджета.

Наибольшая часть бюджета – 736 миллионов – была потрачена на конференции, встречи и семинары. Ещё 42 миллиона ушли на зарплаты сотрудникам оргкомитета, 1,7 миллиона – на командировки, 8,2 миллиона – на техобслуживание.