«Милан» показал выездной комплект формы на сезон-2017/18

«Милан» представил выездной комплект формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне, сообщает официальный «твиттер» итальянского клуба.

Форма выполнена преимущественно в светлом цвете с красными вставками, по центру изображён клубный спонсор, а чуть выше — клубная эмблема и логотип технического спонсора «Милана», коим является adidas. Ранее «Милан» презентовал домашний комплект формы на сезон-2017/18.

«Милан» презентовал домашний комплект формы на следующий сезон

Если у вас не отображается фотография, вы можете её посмотреть в официальном «твиттере» «Милана».