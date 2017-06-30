«Тоттенхэм» заключил спонсорский контракт с Nike

«Тоттенхэм Хотспур» объявил о заключении долгосрочного контракта с Nike, который станет техническим спонсором лондонского клуба начиная с сезона-2017/18, сообщает пресс-служба «шпор». Ранее спонсором «Тоттенхэма» была компания Under Armour.

В качестве официального поставщика по контракту подразумевается, что Nike будет оснащать мужские, женские и молодёжные команды, а также тренерский штаб и представителей фонда «Тоттенхэма».

«Мы рады быть партнёром Nike, одного из ведущих мировых брендов. Nike стремится к партнёрству с нами в то время, как наш новый стадион является катализатором для возрождения «Тоттенхэма» с нашей растущей фанатской базой по всему миру", — сказал президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви.