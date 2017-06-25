В Танзании именем полузащитника «Тоттенхэма» Ваньямы назвали улицу

Именем полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Виктора Ваньямы была названа новая улица в Танзании, пишет Capital FM Sports.
Кенийский футболист проводит в Танзании отпуск. 24 июня Ваньяма посетил в округе Убунго (город Дар-эс-Салам) детский турнир, после которого вместе с главой округа принял участие в открытии улицы, названной его именем.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».
В минувшем сезоне 26-летний Ваньяма провёл 36 матчей за «Тоттенхэм» в английской Премьер-лиге и отметился в них четырьмя голами.