За чем следить 16 мая: устроит ли Месси новое шоу, как «Колорадо» справится без Ничушкина и важнейшая игра «Акрона» в Первой лиге!

Топ-матчи четверга: битва за выход в РПЛ, УНИКС — «Локо» плюс «Зенит» — ЦСКА, а ещё хоккей

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: «кельты» закончат серию и попадут в финал конференции?

Лидер «Кливленд Кавальерс» пропустил четвёртый матч серии с «Бостон Селтикс». Без своей главной звезды «кавалеристы» сражались, но в итоге уступили. «Кельты» ведут в противостоянии со счётом 3-1 и могут уже в следующем матче оформить выход в финал Восточной конференции. Подопечным Джей Би Бикерстаффа необходимо выдать нечто сверхординарное, чтобы остановить соперника, который хорош на обеих сторонах площадки. «Кливленд» продлит серию второго раунда плей-офф НБА или же «Бостон» идёт дальше?

⚽️ 2:30: «Орландо Сити» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: Месси устроит очередное шоу?

Лео феерит в МЛС как хочет: забивает пачками, отдаёт красиво, радуется жизни во Флориде в окружении экс-партнёров по «Барселоне». Ну просто праздник! Правда, задачу выхода «Интер Майами» в плей-офф никто не снимал. В прошлый раз «Орландо» отлетел 0:5, и это было до Месси. Это что же получается, будет очередной разгром?

🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: как потеря Ничушкина скажется на команде из Денвера?

«Колорадо» даже на домашнем льду, который всегда даёт командам из Денвера преимущество, выглядел абсолютно рассыпавшимся, и теперь уступает в серии 1-3. Потеря Валерия Ничушкина второй год подряд наносит не только удар по силе состава, но и по психологическому состоянию оставшихся хоккеистов. У «Далласа», чья немаленькая глубина состава ничуть не страдает, появляется прекрасный шанс закончить серию дома и во второй раз за последние четыре года пройти «Колорадо» в Кубке Стэнли.

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», плей-офф НБА, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: Дончич с Ирвингом провалили прошлый матч, исправятся ли лидеры «Далласа»?

«Даллас Маверикс» отлично провёл первую половину четвёртой игры с «Оклахома-Сити Тандер», но во второй части матча «громовержцы» изрядно постарались сперва догнать соперника в счёте, а уже затем забрали встречу. 2-2 – и серия второго раунда плей-офф НБА переезжает на домашний паркет «Оклахомы». Кстати, лидеры «Далласа» Лука Дончич и Кайри Ирвинг, откровенно говоря, провалили игру под номером четыре. Особенно словенец, не сумевший реализовать один из штрафных бросков, который мог сравнять счёт. Что же нас ждёт в пятом матче?

🏒 17:20: Казахстан — Швеция, ЧМ-2024, группа B

Интрига: наберёт ли Казахстан первое очко в истории в матче с Швецией?

Несмотря на то что Казахстан давно играет в элите мирового хоккея, жеребьёвки крайне редко сводят соседей с «Тре Крунур». В истории было только два матча: на Олимпиаде-2006 шведы победили 7:2, а спустя 10 лет на московском ЧМ выиграли 7:3. Команда Галыма Мамбеталиева после победы над французами провела два очень бледных матча — и, вполне возможно, предпочтёт не тратить много лишних сил в преддверии более важных игр с прямыми конкурентами.

⚽️ 18:30: «Шинник» — «Акрон», Первая лига, 24-й тур

Интрига: Тольятти рвётся в РПЛ. И может стать чуть ближе к элите

Для прямого выхода в Премьер-Лигу необходимо занять одно из двух лидирующих мест в Первой лиге. Но «Акрон» пока третий – хотя может стать вторым и обойти махачкалинское «Динамо», если обыграет «Шинник», который только чисто математически ещё борется за стыки. Последние два года Ярославль не может одолеть Тольятти – в трёх встречах из положительного только ничья. Кажется, фаворит в этой паре известен окончательно и бесповоротно.

🏀 19:30: «Зенит» — ЦСКА, плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: армейцы сделают выводы из домашнего разгромного поражения?

Андреас Пистиолис хоть и не так давно находится у руля ЦСКА, но греческий специалист отличается экспрессивностью и умеет найти правильные слова для своих подопечных в нужный момент. Именно сейчас и настал такой момент. Потому что армейцы довольно безвольно на домашнем паркете проиграли «Зениту» со счётом 73:91. Необходимо делать выводы и экстренно искоренять ошибки. Полуфинальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ снова отправляется в Санкт-Петербург, где одни из лучших клубов страны будут выявлять сильнейшего.

🏀 19:30: УНИКС — «Локомотив-Кубань», плей-офф ЕЛ, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии прошлогодних финалистов Единой лиги?

Домашний паркет не помог «Локомотиву-Кубань» в четвёртом матче серии с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ УНИКСом. Краснодарцы крайне плохо бросали из-за дуги, отчего закономерно уступили с разгромным счётом 68:85. Казанцы же, в свою очередь, действовали грамотно и качественно пользовались своими шансами. Пятая игра полуфинальной серии пройдёт в Казани, где хозяев будут поддерживать от начала и до конца. «Локо» будет крайне непросто, но подопечные Александра Секулича ранее уже побеждали на выезде. Удастся ли на этот раз?

🏒 21:20: Канада — Норвегия, ЧМ-2024, группа A

Интрига: извлекут ли канадцы уроки из своих ошибок?

Конфуз в матче с Австрией крайне сложно объяснить хоть как-то — даже если брать во внимание мифы и легенды о том, как канадцы весело проводят свободное время в Европе. Норвежцы в прошлом году, между прочим, смогли обыграть «кленовых» с минимальным счётом, но это не помешало команде Андре Туриньи выиграть чемпионат. Сделают ли действующие чемпионы мира правильные выводы?

🏒 21:20: США — Франция, ЧМ-2024, группа B

Интрига: а Да Коста забьёт?

Американцы проиграли шведам и уступили в овертайме словакам — и теперь первое место группы уплыло от них с большой гарантией. Ради второго места осечек допускать нельзя, но мощь сборной Франции пока остаётся непонятной. Тренеры французов недавно свели в одном звене двух суперветеранов, Да Косту и Белльмара — и чего ждать от этого сочетания, пока непонятно. Возможно, американские звёзды всё-таки окончательно проснутся после расслабления?

Почему Да Коста может играть за сборную: Минспорта Франции объяснило, почему Да Коста не отстранён от сборной из-за игры в КХЛ

⚽️ 22:30: «Альмерия» — «Барселона», Примера, 36-й тур

Интрига: «Барса» приблизится к итоговому второму месту в Примере?

«Барселона» завершает сезон без победы в Лиге чемпионов, Кубке Испании и чемпионате. Единственная задача — удержать вторую строчку в Примере. В предстоящем туре каталонцы едут в гости к аутсайдеру — «Альмерии», потерявшей шансы на спасение. Команда сыграет для болельщиков и наверняка постарается забить парочку голов. А вот у «Барсы» ещё есть нерешённые задачи. Не хочется финишировать ниже соседей из «Жироны».

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Валенсия», Примера, 36-й тур

Интрига: Захарян поможет «Сосьедаду» на финише сезона?

Арсен проводит рабочую концовку своего первого европейского сезона: выходит на поле, много пашет, но своей фамилией на табло и в новостных заголовках испанских медиа не мелькает. Меж тем «Реал Сосьедад» борется за еврокубки, и очки ему нужны как воздух. «Валенсия» в этом смысле не мотивирована – она застыла в середине таблицы. Однако точно хочет отомстить за домашнее поражение в первом круге (0:1).