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«Ред Булл Зальцбург» изменит клубную эмблему из-за сходства с «РБ Лейпциг»

30 июня 2017, пятница. 22:22. Бизнес

«Ред Булл Зальцбург» будет вынужден изменить клубную эмблему перед стартом в Лиге чемпионов-2017/18, пишет Bild. Это связано с тем, что текущий логотип очень похож на эмблему «РБ Лейпциг», который также по итогам прошлого сезона пробился в ЛЧ.

УЕФА потребовал у одного из клубов, которыми владеет компания Red Bull GmbH, изменить эмблему. Теперь на логотипе «Ред Булл Зальцбург» будет изображён только один красный бык, бодающий футбольный мяч.

«Ред Булл Зальцбург» начнёт сезон в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации, «РБ Лейпциг» — с группового этапа.

Фото новой эмблемы австрийского клуба можно посмотреть в «Твиттере».

«РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» допущены в Лигу чемпионов
Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Теги
РБ Лейпциг Ред Булл Зальцбург Red Bull Фото
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