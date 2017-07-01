«Тоттенхэм» презентовал форму на сезон-2017/18

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте представил новый комплект формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2017/18.



Новая домашняя форма «Тоттенхэма» имеет классический для лондонского клуба белый цвет с тёмно-синими вставками.

Гостевая форма «шпор» выполнена в синем цвете с белыми вставками по бокам и на воротнике.

30 июня стало известно, что Nike стал новым техническим спонсором «Тоттенхэма». Ранее производством формы для клуба занималась компания Under Armour.

Новая домашняя форма «Тоттенхэма» Фото: http://www.tottenhamhotspur.com