«Тоттенхэм» презентовал форму на сезон-2017/18

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте представил новый комплект формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2017/18.
Новая домашняя форма «Тоттенхэма» имеет классический для лондонского клуба белый цвет с тёмно-синими вставками.
Гостевая форма «шпор» выполнена в синем цвете с белыми вставками по бокам и на воротнике.
30 июня стало известно, что Nike стал новым техническим спонсором «Тоттенхэма». Ранее производством формы для клуба занималась компания Under Armour.
Новая домашняя форма «Тоттенхэма»
Фото: http://www.tottenhamhotspur.com
Новая гостевая форма «Тоттенхэма»
Фото: http://www.tottenhamhotspur.com