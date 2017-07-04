Фурсенко: хотим, чтобы болельщики «Зенита» зажили другой жизнью со стадионом

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о планах клуба по привлечению зрителей на матчи и спортивные мероприятия на стадионе «Санкт-Петербург».



«Разработана целая стратегия работы с болельщиками. Болельщики — это наше всё, мы играем для них. Поэтому предусмотрены и зоны гостеприимства, и специальные мероприятия. Такой стадион, как у нас на Крестовском, на 70 тыс. зрителей, надо использовать не 15 раз в году. Болельщиков нужно привлекать на мероприятия, тренировки — у нас много всего намечено, и мы хотим использовать прилегающие территории как территорию „Зенита“. То есть планы большие.

Главное — это чтобы был образ жизни, связанный со стадионом, чтобы семьи приходили, гуляли вокруг стадиона, в парке, шли обедать на стадион, оставались обсуждать перипетии матча, кто прав, а кто нет, как судья накосячил. В этом соль футбола. Поэтому все эти мероприятия, которые предполагаются, намечены на то, чтобы наш болельщик зажил совершенно другой жизнью со стадионом.



Несомненно, будем проводить открытые тренировки, как «Бавария». «Бавария» — это самый успешный клуб в Европе, который зарабатывает деньги в том числе благодаря работе со спонсорами. В частности, футболисты в среду, если нет матча, ездят играть с менеджерами спонсоров на какой-то поляне. Они играют, потом расписываются на мячах, вместе фотографируются. Это добавляет определённого сока в болельщицкой среде. Поэтому там всё очень хорошо варится. Постараемся сделать то же самое. Работа в коммерческом направлении будет усилена, и мы ещё будем расширять географию спонсоров.



Ограничения по использованию футболистами соцсетей? Мы готовим некий документ, который состоит из принципов и правил поведения. Принципы — это некая идеологическая составляющая: ради кого мы играем, как играем и для чего играем. Футболист не может не видеть тех красот, которые там существуют, он не может не чувствовать истинных питерцев. Это придаёт дополнительные силы, когда ты борешься за город и за свою команду.

Один вид Невы с Петропавловской крепости приводит в восторг. Если вы будете помнить о том, за кого вы играете, конечно, будут совершенно другие результаты. Есть правила, которых должны придерживаться не только футболисты, но и тренеры, менеджеры. Это должен быть интеллигентный стиль — и общения с прессой, и общения с публикой, и поведенческая линия. С точки зрения соцсетей это та реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день, и определённые требования к этому будут предъявлены", — сказал Фурсенко в эфире программы «Футбол России».