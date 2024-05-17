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Расписание спортивных матчей 18 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: «Динамо» мчит к чемпионству в РПЛ, бой Ковалёва, хоккей, НБА и теннис
Михаил Георгиев
Спортивные события 18 мая
Аудио-версия:
Комментарии
Яркий спорт 18 мая: пятый финал между Соболенко и Свёнтек, квалификация Ф-1 в Имоле и борьба «Аталанты» Миранчука за место в ЛЧ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, шестой матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Бостон» перевести серию в седьмой матч?

Всё шло к тому, что «Флорида» закроет противостояние за пять игр, однако «мишки» довольно неожиданно выиграли гостевую встречу и вернули серию на свою площадку. Вдобавок к этому в состав «Брюинз» должен вернуться капитан команды Брэд Маршан — стоит ожидать ещё большей интриги или же «пантеры» решат все вопросы на выезде?

У «Флориды» есть очень важный аргумент для победы:
«Легенда о Плей-офф Бобе». Бобровский для «Флориды» — гораздо больше, чем статистика
«Легенда о Плей-офф Бобе». Бобровский для «Флориды» — гораздо больше, чем статистика

🏀 3:30: «Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/4 финала, шестой матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Никс» идут к «Бостону» в финал Востока или же будет седьмой матч?

«Индиана Пэйсерс» буквально уничтожила «Нью-Йорк Никс» в четвёртом матче (121:89), но великолепный Джейлен Брансон в пятой игре серии второго раунда плей-офф набрал 44 очка и ответил «иноходцам» победой со счётом 121:91. Подопечные Тома Тибодо вырвались в лидеры противостояния. Для того чтобы попасть в финал Восточной конференции, где уже поджидает соперника «Бостон Селтикс», остаётся сделать один-единственный шаг – выиграть матч. «Никс» впервые за долгое время пройдут в финал Востока или же «Индиана» ещё поборется?

Материал об экстравагантном и легендарном Родмане:
«Плевать, что он носит платья». Родман — антипод Джордана, но Майклу был нужен именно он
«Плевать, что он носит платья». Родман — антипод Джордана, но Майклу был нужен именно он

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, шестой матч

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Даллас» выйдет в полуфинал Кубка Стэнли?

«Звёзды» были довольно близки к тому, чтобы пройти «Колорадо» ещё в предыдущей встрече. Однако «лавины» после потери Валерия Ничушкина и поражений в трёх матчах подряд смогли совершить камбэк в пятой игре, вновь переведя серию в Денвер. «Даллас» вряд ли хочет доводить дело до седьмого матча, даже несмотря на идеальную статистику Питера Дебура в таких противостояниях — получится ли у «Старз» добыть путёвку в следующий раунд на чужой площадке?

Что ждёт Ничушкина?
Бан на полгода — приговор карьере Ничушкина в НХЛ? Что с ним будет дальше
Бан на полгода — приговор карьере Ничушкина в НХЛ? Что с ним будет дальше

🏒 13:20: Латвия — Швеция, ЧМ-2024, группа B

ЧМ-2024 . Группа B
18 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Латвия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: шведы продолжат идти без потерь?

«Тре Крунур» остаются единственной командой на чемпионате мира, не потерявшей ещё ни одного очка — подопечные Сэма Халлама выиграли все четыре матча в основное время с общим счётом 19:5. Оснований полагать, что прибалты вставят шведам палки в колёса, нет — уж слишком уверенно выглядят скандинавы, да и латвийцы после поражения Германии 1:8 вряд ли будут в состоянии навязать серьёзную борьбу сопернику, который, кажется, не выкладывается в полную силу.

Обзор последнего матча шведов:
Казахстан проиграл третий матч подряд на ЧМ! Не помогли даже чудеса от запасного вратаря
Казахстан проиграл третий матч подряд на ЧМ! Не помогли даже чудеса от запасного вратаря

⚽️ 14:00: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», РПЛ, 29-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удержится ли «Динамо» на первом месте?

Команда Лички в интересном положении. Есть минимум три варианта: выиграть и остаться на первом месте перед последним туром, выиграть и досрочно стать чемпионом, проиграть и лишиться лидерства в РПЛ. Для второго сценария нужны осечки конкурентов, так что в матче с «Крыльями» динамовцы об этом вряд ли будут думать. Фактически вариант один — побеждать любой ценой. Если получится, шансы «Динамо» на чемпионство взлетят ещё выше.

Подробный разбор финиша сезона:
Что нужно «Динамо» для чемпионства? Все расклады
Что нужно «Динамо» для чемпионства? Все расклады

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Факел», РПЛ, 29-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» зацепится за топ-3 и утопит «Факел»?

Тот момент, когда очки нужны обеим командам. «Локомотиву» — чтобы сохранить шанс финишировать в тройке, «Факелу» — чтобы выжить. Формально воронежцы даже не в зоне стыков, но с теми, кто там находится, у них равенство по очкам. Так что за один тур можно улететь вниз и угодить в Первую лигу. А «Локо» на три очка отстаёт от «Краснодара», который в последнее время как раз частенько теряет очки. В общем, нас ждёт битва.

Свежие инсайды про «Локомотив»:
«Локомотив» отказывается от Дзюбы и ещё трёх россиян. Почему?
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«Локомотив» отказывается от Дзюбы и ещё трёх россиян. Почему?

⚽️ 16:30: «Байер» — «Аугсбург», Бундеслига, 34-й тур

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Аугсбург
Аугсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Байер» всё-таки оформит анбитен?

Команде Хаби Алонсо осталось сделать последний шаг к величию. Чемпионом «Байер» уже стал, но если он не проиграет дома «Аугсбургу», то закончит чемпионат вообще без поражений. Крайне редкая история. А тут ещё и сопернику ничего не нужно: «Аугсбург» осел в середине таблицы и задач не имеет. Ждём нового триумфа «Байера»?

Они никогда не устанут камбэчить:
«Байер», ну сколько можно?!
«Байер», ну сколько можно?!

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи, квалификация

Формула-1 2024. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
18 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: как сработают обновления?

Этап в Имоле – первый европейский в нынешнем сезоне, и многие команды привезли серьёзные новинки на трассу имени Энцо и Дино Феррари. В частности, серьёзный пакет обновлений у хозяев из «Феррари» – позволит ли он сделать вожделенный шаг вперёд и составить конкуренцию «Ред Булл» и блеснувшему в Майами «Макларену»? Новинки подготовлены и у самих «быков», а также у «Мерседеса» и «Астон Мартин» – субботняя квалификация покажет, чей технический штаб сработал лучше всех!

Виталий Петров — о нынешнем сезоне Ф-1 и ярких воспоминаниях:
Виталий Петров: «Нас с Пермейном разнимали — чуть до драки не дошло!»
Эксклюзив
Виталий Петров: «Нас с Пермейном разнимали — чуть до драки не дошло!»

🏒 17:20: Канада — Финляндия, ЧМ-2024, группа A

ЧМ-2024 . Группа A
18 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли финны нанести Канаде первое поражение на турнире?

Финляндия проиграла в стартовом матче хозяевам ЧМ чехам, а также внезапно упустила победу в игре с австрийцами, из-за чего расположилась только на четвёртом месте в группе А. Канада тоже потеряла очки во встрече с «орлами», но при этом смогла победить и там, и в остальных матчах — «кленовые» пока не знают поражений в Чехии. Станут ли Суоми первыми, кто огорчит родоначальников хоккея?

Финнам нужно реабилитироваться за историческое поражение:
Да так не бывает! Сумасшедшая Австрия эпично грохнула финнов на ЧМ по хоккею
Да так не бывает! Сумасшедшая Австрия эпично грохнула финнов на ЧМ по хоккею

🏆 🎾 18:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Рим, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Рим (ж). Финал
18 мая 2024, суббота. 18:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: чем завершится пятый финал Соболенко и Свёнтек?

Второй крупный грунтовый турнир подряд до финала добрались первые две ракетки мира — Арина Соболенко из Беларуси и Ига Свёнтек из Польши. Вообще, это будет уже 11-я официальная встреча теннисисток. В предыдущих 10 счёт был 7-3 в пользу Иги. Что касается финалов, то это будет пятый. В Штутгарте-2022 и 2023 и Мадриде-2024 сильнее была Свёнтек, а в Мадриде-2023 — Соболенко.

Белоруска попытается взять реванш за Мадрид:
Соболенко остановила разыгравшуюся американку. Арина добилась пятого финала со Свёнтек
Соболенко остановила разыгравшуюся американку. Арина добилась пятого финала со Свёнтек

⚽️ 19:00: «Сочи» — «Краснодар», РПЛ, 29-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» выпадет из чемпионской гонки?

По сути, это уже случилось, но не математически. Только есть проблема: «Сочи» одной ногой в Первой лиге и выйдет на поле умирать ради трёх очков. «Краснодар», несмотря на мощный состав и недавний статус фаворита чемпионской гонки, кажется вполне удобным соперником, учитывая трёхматчевую серию без побед. Или команда Мусаева возьмёт себя в руки и останется в гонке за титулом?

В прошлом туре у «Краснодара» было поражение:
«Краснодар» — это мучение. «Спартак» разобрал его благодаря идеальному удару Зобнина!
«Краснодар» — это мучение. «Спартак» разобрал его благодаря идеальному удару Зобнина!

⚽️ 19:00: «Лечче» — «Аталанта», Серия А, 37-й тур

Италия - Серия А . 37-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Лечче
Лечче
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Миранчука забронирует место в Лиге чемпионов?

Очередной матч сезона для «Аталанты». Финал Кубка Италии бергамаски проиграли «Ювентусу», но впереди важная игра в чемпионате и финал Лиги Европы. Сначала нужно сыграть с «Лечче», которому в этом сезоне, по сути, уже ничего не нужно. Теоретически «Аталанта» может гарантировать себе участие в Лиге чемпионов уже в эти выходные. Да и мы только за, чтобы в главном еврокубке сыграл Алексей Миранчук.

Как «Аталанта» упустила трофей:
«Олимпико» содрогнулся и охнул – из-за Миранчука. Репортаж из Рима с финала Кубка Италии
Видео
«Олимпико» содрогнулся и охнул – из-за Миранчука. Репортаж из Рима с финала Кубка Италии

🥊 21:00*: Сергей Ковалёв (Россия) — Робин Сафар (Швеция)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сергей Ковалёв - Робин Сафар
18 мая 2024, суббота. 21:00 МСК
Сергей Ковалёв
Не началось
Робин Сафар

Интрига: Ковалёв вернётся в топ?

В карде главного боксёрского турнира года выступит и наш Сергей Ковалёв. 41-летний россиянин проведёт важный бой после длительного перерыва — соперником станет крепкий и хитрый Робин Сафар. У Ковалёва намного больше опыта и регалий, но есть ли ещё порох у легендарного ветерана?

Великие бои русского Крашера:
Расправа над Ярдом или яркий реванш с Альваресом. Выбираем лучший бой Сергея Ковалёва
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Расправа над Ярдом или яркий реванш с Альваресом. Выбираем лучший бой Сергея Ковалёва
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