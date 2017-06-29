«Зенит» введёт ограничения по использованию футболистами соцсетей

«Зенит» введёт ограничения по использованию игроками команды социальных сетей, рассказал президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.
«Мы составили документ, состоящий из трёх частей. Там представлена идеологическая составляющая, непосредственно правила и часть, посвящённая штрафам. Не стал бы называть его именно кодексом чести. Скорее это некий свод принципов и правил футбольного клуба. Есть командные мероприятия, которые ведёт главный тренер и менеджмент клуба. Естественно, в эти моменты запрещено пользоваться электронными устройствами. Такого рода запрет в правилах существует. Что касается социальных сетей, то в правилах есть пункт, который регламентирует эту сферу», — заявил Фурсенко в интервью ТАСС.
Фурсенко поделился мнением о шумихе вокруг «месседжа» нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артёма Дзюбы. На видео, опубликованном в «Инстаграме», футболисты прикладывают ребро ладони к губам. Некоторые предположили, что данный жест может быть адресован главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
«Резонанс на такие события возникает тогда, когда футбола как такового нет, а муссируются околофутбольные темы, нам имеет смысл сфокусироваться на реально футбольных делах, проблемах и обсуждениях. То, что молодые люди не всегда адекватно себя ведут, так это везде бывает. Не надо в каждой невинной выходке видеть измену родине. Мы, к сожалению, заточены на негатив, а нужно бы во всем искать позитивные моменты, не надо быть слишком серьёзными», — подчеркнул президент «Зенита».