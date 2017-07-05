Мутко: Россия готова платить за трансляцию ЧМ-2018 $ 38 — 40 млн, а не $ 110 млн

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что российские телеканалы не готовы платить Международной федерации футбола (ФИФА) $ 110 млн (€ 97 млн) за трансляцию чемпионата мира 2018 года. По его словам, максимальная сумма, которую готовы заплатить телеканалы, находится в размере $ 38-40 млн (€ 33,5–35,3 млн).

«Чемпионат мира нам поставили за $ 110 млн. Мы за эти деньги купить не можем. Максимум — $ 38—40 млн за четырёхлетний цикл со всеми турнирами ФИФА за это время», — цитирует Мутко Rambler News Service.

Чемпионат мира 2018 года пройдёт в 11 городах России на 12 стадионах.