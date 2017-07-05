Как стало известно «Чемпионату», Малая спортивная арена ФК «Локомотив» сменит название на «Сапсан-арена». Это связано с партнёрскими связями клуба с ОАО «РЖД».

О переименовании будет объявлено в ближайшие месяцы. В настоящее время на МСА «Локомотив» ведутся ремонтные работы и укладывается новый искусственный газон.

Малая арена является частью стадионного комплекса «Локомотив». Стадион был введён в эксплуатацию в апреле 2009 года. На данный момент его вместимость составляет 10 тыс. мест. Официальное открытие состоялось 12 июня 2010 года.