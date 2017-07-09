McDonalds может разорвать спонсорский контракт с ФИФА до начала ЧМ-2018 в России

Американская корпорация McDonalds изучает возможность отказа от спонсорства ФИФА из-за этических проблем. Компания недовольна коррупционными скандалами в ФИФА и слухами об использовании игроками сборной России допинга на ЧМ-2014, информирует Daily Mail.

Источник сообщает, что вероятность прекращения сотрудничества с ФИФА до начала ЧМ-2018 оценивается примерно в 40 %.

Действующий контракт McDonalds с ФИФА рассчитан до 2022 года. Компании придётся заплатить более $ 100 млн компенсации за досрочное расторжение.