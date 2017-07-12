Призовой фонд Суперкубка России составит около 30 млн рублей

Клубы российской футбольной Премьер-Лиги заранее договорились о распределении выручки от проведения матча за Суперкубок России. За участие клубам будет выплачено вознаграждение (с учётом НДС) в размере 70 % от конечного финансового результата (выручка минус расходы на организацию). Эта сумма распределяется между победителем и финалистом в соотношении 3 к 1.

«Призовой фонд Суперкубка России составляет около 30 миллионов рублей. Победитель получит 70 %», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.

В матче за Суперкубок России сыграют «Спартак» и «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Локомотив» 14 июля.