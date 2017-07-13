«Локомотив» представил вратарскую форму на сезон-2017/18

Московский «Локомотив» презентовал вратарскую форму на новый сезон. Новый комплект появился на официальной странице «железнодорожников» в «Твиттере».

Вратарская форма от аdidas трёх цветов – чёрная, жёлтая и фиолетовая. Презентация экипировки на сезон-2017/18 состоится сегодня, 13 июля. Начало – в 19:30 мск.

Напомним, что уже завтра, 14 июля, «Локомотив» проведёт матч за Суперкубок России. На одноимённом стадионе «железнодорожники» сыграют со «Спартаком».

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