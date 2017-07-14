«РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» представили практически одинаковые формы

Немецкий футбольный клуб «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург» представили практически одинаковые формы на новый сезон.

На домашних футболках обеих команд сбоку расположены красные полосы, в плечевых областях красные точки, а посередине – логотип компании Red Bull. Похожи и выездные комплекты форм, на которых вместо красного цвета на белом нанесён жёлтый цвет на синем. Отличие в игровых комплектах составляют только логотипы клубов.

Примечательно, что после появления новостей о похожих формах команд «Ред Булл Зальцбург» вывел из ассортимента своего интернет-магазина новые футболки, в то время как новые игровые майки «РБ Лейпциг» всё ещё можно приобрести в клубном фан-шопе.

Посмотреть фотографию новых форм клубов «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» можно в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Ред Булл Зальцбург» будет вынужден изменить клубную эмблему перед участием в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18. Это связано с тем, что текущий логотип очень похож на эмблему «РБ Лейпциг», который также по итогам прошлого сезона пробился в ЛЧ. УЕФА потребовал у одного из клубов, которыми владеет компания Red Bull GmbH, изменить эмблему. Теперь на логотипе «Ред Булл Зальцбург» будет изображён только один красный бык, бодающий футбольный мяч.