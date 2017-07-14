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«РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» представили практически одинаковые формы

14 июля 2017, пятница. 18:56. Бизнес

Немецкий футбольный клуб «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург» представили практически одинаковые формы на новый сезон.

На домашних футболках обеих команд сбоку расположены красные полосы, в плечевых областях красные точки, а посередине – логотип компании Red Bull. Похожи и выездные комплекты форм, на которых вместо красного цвета на белом нанесён жёлтый цвет на синем. Отличие в игровых комплектах составляют только логотипы клубов.

Примечательно, что после появления новостей о похожих формах команд «Ред Булл Зальцбург» вывел из ассортимента своего интернет-магазина новые футболки, в то время как новые игровые майки «РБ Лейпциг» всё ещё можно приобрести в клубном фан-шопе.

Посмотреть фотографию новых форм клубов «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» можно в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Ред Булл Зальцбург» будет вынужден изменить клубную эмблему перед участием в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18. Это связано с тем, что текущий логотип очень похож на эмблему «РБ Лейпциг», который также по итогам прошлого сезона пробился в ЛЧ. УЕФА потребовал у одного из клубов, которыми владеет компания Red Bull GmbH, изменить эмблему. Теперь на логотипе «Ред Булл Зальцбург» будет изображён только один красный бык, бодающий футбольный мяч.

«Ред Булл Зальцбург» изменит клубную эмблему из-за сходства с «РБ Лейпциг»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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РБ Лейпциг Ред Булл Зальцбург Фото
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