«Спартак» заключил договор о сотрудничестве с компанией BQ

17 июля «Спартак» и российский бренд мобильной электроники BQ заключили договор о сотрудничестве.

В сезоне-2017/18 спартаковцы будут выходить на поле в форме с логотипом BQ в матчах РФПЛ и Кубка страны.

Кроме того, контракт распространяется на сотрудничество «Спартака» и BQ на домашней арене клуба, совместные рекламные кампании с игроками, а также социальные проекты.



«Стороны рассчитывают, что синергия сотрудничества «народной команды» и «российского бренда №1» будет взаимовыгодной и плодотворной», — говорится на официальном сайте красно-белых.