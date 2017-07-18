«Барселона» заработала за год € 708 млн, установив новый клубный рекорд

Совет директоров «Барселоны» подвёл итоги финансового сезона-2016/17. По итогам года клуб заработал € 708 млн, что является рекордным показателем в истории, сообщает официальный сайт сине-гранатовых. Этот показатель на € 13 млн превысил тот, который был заложен в бюджете изначально. Чистая прибыль «Барселоны» после вычета всех налогов составила € 18 млн.

Долг клуба по итогам года сократился на € 24,5 млн и сейчас составляет € 247 млн. В этом году на выплату зарплат сине-гранатовые потратили 66% от общих расходов клуба.