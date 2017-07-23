Сёмин: в РФПЛ нужны видеоповторы, паузы заполняйте рекламой — заработаете денег

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, комментируя один из эпизодов матча за Суперкубок России со «Спартаком» (1:2 ДВ), выступил за введение видеоповторов. По мнению Сёмина, арбитр встречи Владислав Безбородов должен был показать вторую жёлтую карточку нападающему красно-белых Луису Адриано.

«Что касается эпизода с Луисом Адриано в Суперкубке России, то любой здравомыслящий человек, который посмотрит этот эпизод, поймёт, что судья принял неправильное решение, не удалив игрока «Спартака». Повлияло ли это на результат? Я думаю, повлияло. Не будь Адриано, он бы не забил.

Я уже давно говорю, что в российском футболе в первую очередь нужно вводить видеоповторы. И как можно быстрее. А что касается маленьких пауз, которые в связи с этим появятся во время матчей, то делайте рекламу, будете зарабатывать деньги», — сказал Сёмин в программе «После футбола».