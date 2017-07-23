Сёмин: Ари выбыл надолго — должны сделать всё, чтобы у «Локо» было пополнение

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что форвард Ари получил серьёзную травму в матче 2-го тура РФПЛ с ЦСКА и не поможет команде в ближайших матчах.
«У Ари очень тяжёлая травма. Он, как Чорлука и Виталий Денисов, выпал на долгий период. Не может сегодня играть и Игнатьев. Конечно, без этих игроков мы многое теряем. У нас маловата скамейка запасных, а нам играть на три турнира.
В Лиге Европы перед нами стоит задача выйти из группы. За счёт этого можно и деньги какие-то заработать, и поднять имидж клуба, давно не игравшего на европейской арене. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы у нас было пополнение. Состав у нас хороший, но мелковат.
Что касается Рыбуся, то это опытный игрок, знающий наш чемпионат. Думаю, это наш помощник. У нас появились и молодые игроки, я в них верю. Мы будем бороться в каждом матче и будем цепляться за все разыгрываемые очки», — сказал Сёмин в программе «После футбола».