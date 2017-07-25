«Манчестер Сити» на официальном сайте представил выездную форму на сезон-2017/18. Участие в презентации приняли Данило, Эдерсон, Фил Фоден и Лерой Зане. Новую форму манкунианцы представили в Лос-Анджелесе.

Экипировка, разработчиком которой является фирма Nike, выполнена полностью в бордовом цвете. Лишь вратарская форма зелёная. Впервые в новой форме «Манчестер Сити» сыграет против «Реала» в рамках Международного кубка чемпионов. Матч состоится 27 июля. В этот же день в продажу поступит и новая экипировка.

«Манчестер Сити» представил форму на сезон-2017/18

«Манчестер Сити» презентовал выездную форму на сезон-2017/18 Фото: www.mancity.com

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