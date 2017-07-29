Прядкин: работа комментаторов «Матча» в студии вызывает некоторое беспокойство

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с трансляциями игр чемпионата России на телеканале «Матч». Ранее стало известно, что комментаторы следят за ходом некоторых матчей в московской студии.



«О существующей проблеме мы узнали только на этой неделе. Было совещание, на котором подводились итоги второго тура чемпионата России. Там присутствовал и представитель основного вещателя. Я задал ему этот вопрос, и он подтвердил: теперь комментаторы работают и из московской студии.



Естественно, это вызывает некоторое беспокойство. Но РФПЛ не может диктовать вещателю, как ему работать. В своё время этот вопрос, как и многие другие, курировала «Лига-ТВ». Сторонняя организация, не имеющая прямого отношения к РФПЛ. Но наша позиция, позиция РФПЛ, такова: комментатор должен находиться на месте события. Собственно, как и было ранее. Мы целиком за такой подход. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация», — сказал Прядкин в интервью «Советскому спорту».

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