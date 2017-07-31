Uber стал партнёром ФК «Спартак»

Московский «Спартак» и компания Uber заключили годовой договор о сотрудничестве. Теперь по окончании матчей РФПЛ посетители «Открытие Арены» смогут добираться домой, используя приложение Uber. Автомобили будут ждать болельщиков на парковке прямо на территории стадиона.



«Uber приготовил подарок для болельщиков красно-белых. Вы можете использовать промокод SPARTAK для совершения первой бесплатной поездки (до 400 рублей). Зарегистрируйтесь в приложении Uber, введите промокод в разделе “Оплата” и получите скидку на поездку на «Открытие Арену» или — со стадиона», — говорится на официальном сайте красно-белых.

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