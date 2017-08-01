На рукаве формы «МЮ» может появиться реклама сервиса онлайн-знакомств

Реклама Tinder — популярного приложения для мобильных платформ, предназначенного для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учётом геолокации, может появиться на рукаве формы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем сезоне.

Как сообщает Daily Mail, английский футбольный клуб и сервис онлайн-знакомств провели переговоры о спонсорском соглашении.

Издание отмечает, что уже 9 клубов английской Премьер-лиги, включая «Челси» и «Манчестер Сити», обзавелись спонсорами на рукаве игровой футболки, но ни одно соглашение не предусматривает выплаты порядка £ 12 млн в год, которые Tinder готов платить «Манчестер Юнайтед».