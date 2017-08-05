МСА «Локомотив» официально переименована в «Сапсан Арену»

Как и сообщал «Чемпионат», Малая спортивная арена ФК «Локомотив» сменила название на «Сапсан Арена», сообщает пресс-служба московского клуба. Это связано с партнёрскими связями клуба с ОАО «РЖД».

Малая арена является частью стадионного комплекса «Локомотив». Стадион был введён в эксплуатацию в апреле 2009 года. На данный момент его вместимость составляет 10 тыс. мест. Официальное открытие состоялось 12 июня 2010 года.

Видео доступно на официальной странице ФК «Локомотив» в социальной сети «Твиттер».