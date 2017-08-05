175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

МСА «Локомотив» официально переименована в «Сапсан Арену»

5 августа 2017, суббота. 12:09 Бизнес

Как и сообщал «Чемпионат», Малая спортивная арена ФК «Локомотив» сменила название на «Сапсан Арена», сообщает пресс-служба московского клуба. Это связано с партнёрскими связями клуба с ОАО «РЖД».

Малая арена является частью стадионного комплекса «Локомотив». Стадион был введён в эксплуатацию в апреле 2009 года. На данный момент его вместимость составляет 10 тыс. мест. Официальное открытие состоялось 12 июня 2010 года.

Видео доступно на официальной странице ФК «Локомотив» в социальной сети «Твиттер».

Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Локомотив РЖД
Новости. Бизнес
5 августа 2017, суббота
12:12 Геркус объявил о переименовании стадиона «Локомотив» в «РЖД Арену»
12:09 МСА «Локомотив» официально переименована в «Сапсан Арену»
10:50 «ПСЖ» продал 10 тыс. футболок Неймара в первые сутки после трансфера
4 августа 2017, пятница
18:44 «Зенит» решил продавать мороженое во время матчей на стадионе «Санкт-Петербург»
18:25 Президент «ПСЖ»: до перехода Неймара клуб стоил € 1 млрд, а после — € 1,5 млрд
3 августа 2017, четверг
17:58 MLS и аdidas заключили новый шестилетний контракт
17:29 Компания экс-главы The Walt Disney приобрела футбольный клуб «Портсмут»
01:10 Источник: стадион «Локомотив» 5 августа переименуют в «РЖД Арену»
2 августа 2017, среда
21:39 На стадионе «Санкт-Петербург» появится отдельная трибуна для студентов
1 августа 2017, вторник
20:24 На рукаве формы «МЮ» может появиться логотип сервиса онлайн-знакомств Tinder
19:13 «Наполи» представил гостевую форму на сезон-2017/18
31 июля 2017, понедельник
18:16 «Халл Сити» представил новую выездную форму на сезон-2017/18
15:11 Uber стал партнёром ФК «Спартак»
15:02 Футболисты ЦСКА стали героями видеоролика «Аэрофлота»
30 июля 2017, воскресенье
16:14 Полоски на новой выездной форме «Бёрнли» сделаны из повторяющегося слова clarets
14:22 «Ливерпуль» выпустил точную копию первой домашней формы 1892 года
29 июля 2017, суббота
18:12 В ЦСКА обеспокоены невысокой посещаемостью домашних матчей
14:02 ФК «Спартак» заключил контракт с немецким брендом одежды Hugo Boss
03:11 Прядкин: работа комментаторов «Матча» в студии вызывает некоторое беспокойство
28 июля 2017, пятница
18:12 Источник: Путин лично рекомендовал Канделаки на должность генпродюсера «Матч ТВ»
17:46 Телеканал «Матч ТВ» завершил 2016 год с убытком в 1,7 млрд рублей
16:16 «Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза — до 5,6 млрд рублей
27 июля 2017, четверг
18:00 Телеканал «Беларусь 5» приобрёл права на показ матчей английской Премьер-лиги
15:27 Кокорин и Акинфеев попали в топ-50 рейтинга российских знаменитостей
13:53 «Виктория Пльзень» оформила скамейку запасных в виде пивной банки
12:48 Владелец ПАОК Саввиди приобрёл три известные греческие газеты
11:52 «Арсенал» представил выездную форму на сезон-2017/18
26 июля 2017, среда
17:33 «Матч ТВ» назвал копирование чужих текстов «традиционной практикой» журналистов
17:10 Глава Башкортостана: нет никаких предпосылок для уменьшения финансирования «Уфы»
16:18 Девятилетний сын Клюйверта подписал контракт с Nike
14:40 Опубликованы слайды формы, которую в New Balance подготовили для «Рубина»
25 июля 2017, вторник
17:22 Геркус: правильно развиваясь, от мерчандайзинга можно получать до 1 млрд рублей
17:18 Геркус — о большом количестве спонсоров на майке: так можно превратиться в ёлку
10:20 «Манчестер Сити» презентовал выездную форму на сезон-2017/18
08:00 В Viber рассказали о сотрудничестве с «Барселоной»
24 июля 2017, понедельник
22:10 MLS не стала продавать ТВ-права за $ 4 млрд из-за нежелания делать лигу открытой
21:19 «Манчестер Сити» и «Монако» установили новые трансферные рекорды в футболе
00:10 «Бавария» откроет собственную футбольную школу в Китае до конца 2019 года
23 июля 2017, воскресенье
22:23 Сёмин: в РФПЛ нужны видеоповторы, паузы заполняйте рекламой — заработаете денег
22 июля 2017, суббота
12:52 На рукаве формы «Челси» в сезоне-2017/18 появится эмблема Alliance Tyres
21 июля 2017, пятница
20:18 «Атлетико» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2017/18
18:58 Во время Кубка конфедераций было продано 61 369 хот-догов
18:48 В Германии у матча Кубка конфедераций наибольшая аудитория в спорте в 2017 году
18:07 Представлены третьи комплекты форм «Реала», «Ювентуса» и «Милана»
15:25 «Бавария» презентовала форму для выступления в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18
Все новости RSS
Партнерский контент