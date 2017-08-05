Президент «Локомотива» Илья Геркус объявил о переименовании стадиона «Локомотив» в «РЖД Арену».

«Дорогие друзья! Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа. В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков, и стараемся порадовать их хорошей игрой. Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название — «РЖД Арена».



Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО «РЖД» и футбольным клубом «Локомотив». В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы «Локомотива». Наконец, благодарим за стадион — и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам.



Поздравляем железнодорожников с профессиональным праздником! Добро пожаловать на «РЖД Арену», — цитирует Геркуса сайт „Локомотива“.

Видео доступно в «твиттере» «Локомотива».