Дебютный матч Неймара за «ПСЖ» во Франции посмотрели 1,25 млн зрителей

В матче 2-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Стад дю Рудуру» встречались «Генгам» и «ПСЖ».



Счёт «ПСЖ» открыл благодаря автоголу Джордана Икоко. На 62-й минуте отличился Эдинсон Кавани, которому ассистировал Неймар, проводивший дебютный матч в составе парижской команды. На 82-й минуте отличился уже сам Неймар, забивший свой первый гол за «ПСЖ».

Этот матч во Франции посмотрели 1,25 млн зрителей. Игра, которую транслировал телеканал Canal+, с большим отрывом стала наиболее популярной у зрителей во 2-м туре Лиги 1. Матч «Нант» — «Марсель», ставший вторым, посмотрели лишь 629 тыс. человек.