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Дебютный матч Неймара за «ПСЖ» во Франции посмотрели 1,25 млн зрителей

14 августа 2017, понедельник. 17:31 Бизнес

В матче 2-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Стад дю Рудуру» встречались «Генгам» и «ПСЖ».

Счёт «ПСЖ» открыл благодаря автоголу Джордана Икоко. На 62-й минуте отличился Эдинсон Кавани, которому ассистировал Неймар, проводивший дебютный матч в составе парижской команды. На 82-й минуте отличился уже сам Неймар, забивший свой первый гол за «ПСЖ».

Этот матч во Франции посмотрели 1,25 млн зрителей. Игра, которую транслировал телеканал Canal+, с большим отрывом стала наиболее популярной у зрителей во 2-м туре Лиги 1. Матч «Нант» — «Марсель», ставший вторым, посмотрели лишь 629 тыс. человек.

Гол и голевой пас Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Генгам»
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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