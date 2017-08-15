«СКА-Хабаровск» планирует заработать на матче со «Спартаком» до 3 млн рублей

Председатель попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев рассказал о планах клуба по развитию детско-юношеского футбола и привлечению спонсоров.



«В наших ближайших планах – строительство футбольного мини-манежа, где ребята могли бы заниматься круглый год. А в дальнейшем надо думать уже о футбольной академии, где могли бы тренироваться перспективные ребята со всего региона.

Также необходимо привлечь новых спонсоров, чтобы команда не знала по ходу сезона проблем. Но клубу нужно и самому зарабатывать. Считаю, что на ближайшем матче с московским «Спартаком» реально заработать до 3 млн рублей", — цитирует Мкртычева издание «Хабаровский край сегодня».

Матч 8-го тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» — «Спартак» пройдёт 27 августа.