«СКА-Хабаровск» не может бронировать билеты, потому что не знает даты матчей

«СКА-Хабаровск» не может забронировать авиабилеты на выездные матчи, так как до сих пор неизвестно, в какие дни состоятся игры команды начиная с 9-го тура РФПЛ.
«Календарь игр в Премьер-Лиге довольно своеобразный. Даты первых 8 туров были известны до старта чемпионата, а сроки последующих матчей до сих пор приблизительны. Мы, например, знаем, что в 9-м туре играем в Екатеринбурге с «Уралом». Но точная дата матча до сих пор неизвестна. Понятно, что календарь составляется в интересах клубов, участвующих в еврокубках. Но большинство команд к этому не имеют никакого отношения. Неужели поединки с участием нашего клуба против тех же «Урала» и «Амкара» нельзя было привязать к конкретной дате ещё до начала сезона? Я задавал эти вопросы руководству РФПЛ, но ответов так и не получил.
С нетерпением ждём 25 августа, когда прояснится ситуация с очередными восемью турами. Только тогда мы сможем заказывать авиабилеты на осенние матчи", — заявил генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов, слова которого приводит интернет-издание «Хабаровский край сегодня».