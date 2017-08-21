«Матч ТВ» массово удаляет нелегальный контент в Интернете

«Матч ТВ» массово удаляет нелегальный контент в социальных сетях и крупных интернет-порталах. В первую очередь речь о крупнейшей в социальной сети «Вконтакте», с которой «Матч ТВ» продолжает борьбу с незаконно размещённым контентом. По запросу телеканала из Сети за последний месяц удалены 73 страницы с контентом, права на которые принадлежат «Матч ТВ», говорится в пресс-релизе телеканала.



«Администрация «ВКонтакте» реагирует на запросы правообладателей. «Матч ТВ» тщательно отслеживает появление нелегального видео и высоко ценит такой подход в борьбе с интернет-пиратством. Наше сотрудничество в сфере борьбы с пиратством обязательно продолжится – продолжим совместную работу над повышением эффективности и скорости взаимодействия в вопросах удаления незаконно размещённого контента", — заявил Андрей Титов, директор юридического департамента «ГПМ Матч».

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