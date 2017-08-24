ЦСКА заработает не менее € 14,7 млн в Лиге чемпионов

ЦСКА, пробившийся в групповой этап Лиги чемпионов, гарантированно получит не менее € 14,7 млн за участие в турнире. В квалификационном раунде плей-офф «армейцы» обыграли швейцарский «Янг Бойз» с общим счётом 3:0.



Каждому участнику группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выплачивает € 12,7 млн. Ещё € 1,5 млн команды получают за победу, а € 0,5 млн — за ничью на этой стадии. ЦСКА также заработал € 2 млн за то, что преодолел квалификацию. При этом каждый клуб отдельно получит определённую сумму из маркетингового пула турнира.



Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа.

ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в Москве и вышел в групповой этап Лиги чемпионов