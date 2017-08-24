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ЦСКА заработает не менее € 14,7 млн в Лиге чемпионов

24 августа 2017, четверг. 00:24 Бизнес

ЦСКА, пробившийся в групповой этап Лиги чемпионов, гарантированно получит не менее € 14,7 млн за участие в турнире. В квалификационном раунде плей-офф «армейцы» обыграли швейцарский «Янг Бойз» с общим счётом 3:0.

Каждому участнику группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выплачивает € 12,7 млн. Ещё € 1,5 млн команды получают за победу, а € 0,5 млн — за ничью на этой стадии. ЦСКА также заработал € 2 млн за то, что преодолел квалификацию. При этом каждый клуб отдельно получит определённую сумму из маркетингового пула турнира.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа.

ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в Москве и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Лига чемпионов — Футбол УЕФА
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