ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в Москве и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Московский ЦСКА в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов на своём поле со счётом 2:0 обыграл швейцарский «Янг Бойз».
В конце первого тайма Георгий Щенников вывел «армейцев» вперёд, а Алан Дзагоев на 65-й минуте установил окончательный результат.
В первом матче ЦСКА обыграл «Янг Бойз» со счётом 1:0. Таким образом, красно-синие вышли победителем противостояния и выступят на групповом этапе Лиги чемпионов.
Посмотреть голы матча ЦСКА — «Янг Бойз» можно в официальном «твиттере» РФПЛ.