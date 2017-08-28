«СКА-Хабаровск» заработал на матче со «Спартаком» 3 млн рублей

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал, сколько хабаровский клуб заработал на домашней встрече 8-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:0). Ранее председатель попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев сообщил, что клуб планирует заработать на игре до 3 млн рублей.

«По предварительной оценке 3 млн мы заработали, как и планировал Аркадий Мкртычев. Я отслеживал по динамике продаж, думаю, эту цифру мы преодолели. Но пока мы только подсчитываем», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Матч «СКА-Хабаровск» — «Спартак» посетили 14 524 зрителя.