Частная энергокомпания стала спонсором «Урала»

«Урал» объявил о начале сотрудничества с группой «Т Плюс». С нынешнего сезона энергокомпания становится официальным спонсором уральской команды. Отношения клуба и группы «Т Плюс» предполагают взаимовыгодное сотрудничество в сфере рекламы, продвижения брендов, а также совместных PR-мероприятий.



Группа «Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.



«Футбольный клуб «Урал» выражает благодарность руководству компании «Т Плюс» за участие в развитии футбола в Свердловской области и рассчитывает на долгосрочное и эффективное сотрудничество», — говорится на официальном сайте клуба.

Футболисты «Урала» снова сели за парты