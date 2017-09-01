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Футболисты «Урала» снова сели за парты

1 сентября 2017, пятница. 09:17 Футбол

В День знаний, 1 сентября, футболисты «Урала» сели за парты. Игроки екатеринбургской команды Артём Фидлер, Николай Димитров, Петрус Бумаль, Доминик Динга, Эдгар Манучарян и Алексей Евсеев вновь почувствовали себя учениками. Учительница одной из екатеринбургских школ Нина Дмитриевна провела для футболистов урок рисования.

Уже 11 сентября «Уралу» предстоит провести очередной матч в российской Премьер-Лиге. В Екатеринбург пожалует «СКА-Хабаровск». Начало — в17:30 мск.

Видео о том, как футболисты снова почувствовали себя учениками, можно посмотреть в YouTube.

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Источник: Официальный канал ФК "Урал" в YouTube Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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