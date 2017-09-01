Футболисты «Урала» снова сели за парты

В День знаний, 1 сентября, футболисты «Урала» сели за парты. Игроки екатеринбургской команды Артём Фидлер, Николай Димитров, Петрус Бумаль, Доминик Динга, Эдгар Манучарян и Алексей Евсеев вновь почувствовали себя учениками. Учительница одной из екатеринбургских школ Нина Дмитриевна провела для футболистов урок рисования.
Уже 11 сентября «Уралу» предстоит провести очередной матч в российской Премьер-Лиге. В Екатеринбург пожалует «СКА-Хабаровск». Начало — в17:30 мск.
Видео о том, как футболисты снова почувствовали себя учениками, можно посмотреть в YouTube.
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