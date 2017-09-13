Английская футбольная лига подписала контракт с Sky на £ 600 млн

Телеканал Sky Sports заключил контракт на £ 600 млн с Английской футбольной лигой (English Football League, EFL). Соглашение, рассчитанное на 5 лет, начнёт действовать с сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте лиги.

Клубы получат право транслировать матчи в прямом эфире на своих официальных сайтах. В рамках сделки Sky будет проводить за сезон до 150 трансляций матчей английских футбольных лиг, исключая АПЛ. Стоимость новой сделки возрастёт на 36% по сравнению с предыдущей — с £ 88,3 млн до примерно £ 120 млн в год. Кроме того, клубы получат право самостоятельно транслировать матчи, не попавшие в эфир Sky.

EFL — профессиональная лига, объединяющая футбольные клубы Англии и частично Уэльса. Была основана в 1888 году и является старейшей футбольной лигой в мире. С 1995 года в неё входит 72 клуба. Они разделены на три дивизиона: Чемпионшип, Первую и Вторую футбольную лиги.