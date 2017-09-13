«Спартак» и ЦСКА – среди лидеров по ценам на самые дорогие билеты на матчи ЛЧ

Marca опубликовало список клубов, которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов, с самыми дешёвыми и дорогими билетами на первые домашние матчи турнира. Исключение составили «Бешикташ», «Фейеноорд», «Карабах» и «Севилья», информации по стоимости билетов которых испанскому изданию найти не удалось.

Российские клубы «Спартак» и ЦСКА оказались среди лидеров по стоимости на самые дорогие билеты. Самый дорогой билет на матч 2-го тура, в котором красно-белые примут на своём поле «Ливерпуль», стоит € 584. Ровно столько же стоит самый дорогой билет на домашний матч ЦСКА с «Манчестер Юнайтед» в рамках 2-го тура. По этому показателю российские клубы обошёл только «ПСЖ», который продавал самые дорогие билеты на игру с «Баварией» по € 1492. При этом отмечается, что парижский клуб свои самые дорогостоящие билеты уже реализовал.

По самым дешёвым билетам на матчи «Спартак» — «Ливерпуль» и ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» российские клубы выставили цены ниже средних по сравнению с остальными клубами. Матч действующих победителей РФПЛ с мерсисайдцами можно будет посетить за € 29, а встречу «армейцев» с манкунианцами – за € 22. По этому показателю лидером стал «Шахтёр», самые дешёвые билеты на домашний матч с «Наполи» которого стоят € 5.

Полный список клубов с самыми дешёвыми и дорогими билетами на первые домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов.