«Крылья Советов» подписали партнёрское соглашение и получили новый микроавтобус

Самарские «Крылья Советов» подписали партнёрское соглашение с группой компаний «СтоАвто», сообщается на официальном сайте клуба. В рамках партнёрства самарцам был передан 13-местный микроавтобус Foton View, а «СтоАвто» стал официальным партнёром «Крыльев Советов». Начиная с ближайшего домашнего матча против «Балтики» (16 сентября) самарская команда будет выходить на поле в шортах с логотипом нового партнёра.

«Мы работаем над привлечением дополнительных средств, новых партнёров и очень рады, что нашли общий язык с уважаемой компанией „СтоАвто“. Да, клубный автопарк устарел, нам нужно было менять микроавтобус и мы органично перешли к следующему шагу – получение спонсорской помощи в виде автомобиля. У „Крыльев“ большой процент продления договоров, а это говорит о том, что наши партнёры были довольны работой в предыдущем сезоне и продолжают поддержку», — сказал финансовый директор «Крыльев» Игорь Поваров.