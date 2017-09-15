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«Крылья Советов» подписали партнёрское соглашение и получили новый микроавтобус

15 сентября 2017, пятница. 05:27 Бизнес

Самарские «Крылья Советов» подписали партнёрское соглашение с группой компаний «СтоАвто», сообщается на официальном сайте клуба. В рамках партнёрства самарцам был передан 13-местный микроавтобус Foton View, а «СтоАвто» стал официальным партнёром «Крыльев Советов». Начиная с ближайшего домашнего матча против «Балтики» (16 сентября) самарская команда будет выходить на поле в шортах с логотипом нового партнёра.

«Мы работаем над привлечением дополнительных средств, новых партнёров и очень рады, что нашли общий язык с уважаемой компанией „СтоАвто“. Да, клубный автопарк устарел, нам нужно было менять микроавтобус и мы органично перешли к следующему шагу – получение спонсорской помощи в виде автомобиля. У „Крыльев“ большой процент продления договоров, а это говорит о том, что наши партнёры были довольны работой в предыдущем сезоне и продолжают поддержку», — сказал финансовый директор «Крыльев» Игорь Поваров.

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Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
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