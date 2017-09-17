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Банк России предупредил о возможном росте цен в регионах проведения ЧМ-2018

17 сентября 2017, воскресенье. 21:12 Бизнес

Банк России не исключил временного ускорения инфляции в 2018 году в регионах, где пройдёт ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса», — отмечается в Проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018-2020 годы.

Целевой уровень ЦБ по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата мира — 2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ЧМ-2018
Новости. Бизнес
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