Банк России предупредил о возможном росте цен в регионах проведения ЧМ-2018

Банк России не исключил временного ускорения инфляции в 2018 году в регионах, где пройдёт ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте регулятора.



«Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса», — отмечается в Проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018-2020 годы.



Целевой уровень ЦБ по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.



Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата мира — 2018