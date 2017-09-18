К концу сентября новую станцию «ЦСКА» украсят бронзовые скульптуры спортсменов

До конца сентября на станции «ЦСКА» третьего пересадочного контура (ТПК) установят бронзовые скульптуры спортсменов. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» написал мэр Москвы Сергей Собянин.



«К концу месяца новую станцию «ЦСКА» украсят бронзовые скульптуры спортсменов. Баскетболист и футболист уже установлены», — говорится в сообщении.



Станция «ЦСКА» находится на первом участке ТПК, протяжённость которого составляет 10,5 км. На нём размещаются пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк». Технические запуск этого участка был дан мэром Москвы 8 сентября 2017 года.

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