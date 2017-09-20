Федун: не собираюсь продавать «Спартак»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун сообщил, что не собирается продавать команду.

«Я не собираюсь продавать «Спартак», — цитирует Федуна Reuters. При этом функционер отметил, что «Спартак» вызывал интерес у потенциальных инвесторов, однако никто из них не сделал серьёзного предложения.

По его словам, несмотря на отсутствие желания продать клуб, ему всё сложнее справляться с психологическим давлением, находясь у руля одной из самых популярных команд страны. «Всё сложнее и сложнее справляться с этим. Прежде всего с психологической точки зрения. Две недели всё было хорошо и ты был героем, а после первого поражения в тебя начинают бросать грязь. Очень трудно постоянно справляться с этим в течение 16 лет», — добавил Федун.

Федун не стал раскрывать информацию о бюджете клуба, но сообщил, что он эквивалентен двум или трём топ-клубам английского Чемпионшипа. Он также заявил, что «Спартак» не может конкурировать с европейскими клубами за приобретение элитных игроков в связи с тем, что требования по зарплате футболистов стремительно выросли.

«Мы являемся свидетелями гигантской инфляции в футболе. В этих условиях невозможно конкурировать с Западом российскими средствами», — сказал он.