«Реал» будет получать около € 70 млн в год по новому контракту с Fly Emirates

Мадридский футбольный клуб «Реал» подписал новое соглашение со своим титульным спонсором Fly Emirates, сообщает Palco23.

По информации издания, несмотря на отсутствие официального объявления о подписании нового соглашения, стороны достигли договорённости ещё летом и подписали новый контракт до конца сезона-2021/22. По новому контракту с Fly Emirates «Реал» будет получать около € 70 млн в год. Таким образом, сделка мадридского клуба со своим титульным спонсором превзошла в финансовом плане аналогичные соглашения «Барселоны» с Rakuten (€ 55 млн в год) и «Манчестер Юнайтед» с Chevrolet (€ 62 млн в год).

Авиакомпания Fly Emirates является титульным спонсором «Реала» с 2013 года.