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Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей в 2018 году на подготовку города к ЧМ

25 сентября 2017, понедельник. 20:11 Бизнес

Власти Петербурга запланировали в бюджете на 2018 год 2,5 млрд рублей на подготовку города к чемпионату мира по футболу, сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников, информирует «Деловой Петербург».

Это меньше уровня текущего года, когда объем финансирования составил 4,5 млрд рублей. Средства нужны на завершение строительства новой станции метро у стадиона, на обеспечение безопасности, систем контроля доступа на стадион, транспорт и работу волонтёров.

Эти параметры бюджета не окончательные и могут измениться по второму чтению закона о бюджете в Законодательном собрании.

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Источник: Деловой Петербург Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2018
Новости. Бизнес
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