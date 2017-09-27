«СКА-Хабаровск» объявил о сотрудничестве с краевым театром драмы и комедии

«СКА-Хабаровск» объявил о начале сотрудничества с краевым театром драмы и комедии. Об этом говорится на официальном сайте хабаровчан.

«Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» рад сообщить о начале сотрудничества с краевым театром драмы и комедии. Один из лучших театров России дал согласие на участие в клубной программе лояльности. Теперь билет на футбол даст Вам, наши болельщики, возможность посетить театр, более 70 лет работающий для всех возрастных категорий жителей краевого центра.



Купив один билет на матч хабаровского СКА, вы получите в подарок один из двух билетов, если пожелаете посетить театральную постановку с близким или дорогим вам человеком. Если Вы намерены идти в театр драмы Хабаровска один, билет на футбол даст Вам разовую скидку в 50 процентов.



Эти условия действительны для владельцев абонементов на матчи ФК «СКА-Хабаровск» в российской Премьер-Лиге и тех, кто будет приобретать в кассах и на нашем сайте билеты второй категории на оставшиеся домашние матчи СКА в этом сезоне.

Владелец абонемента получит разовую скидку в течение календарного месяца, обратившись в клуб для получения сертификата, позволяющего получить билет со скидкой в кассе театра. Для обладателя билета второй категории скидка будет разовой. Вы сами можете выбрать когда именно использовать льготу в течение театрального сезона-2017/18", — говорится в сообщении.